Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor

Kaynak: DHA
Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor
Yurt dışından getirilen telefonların kaydedilmeden kullanım süresi uzuyor. 2024 yılında yürürlüğe girecek yeni uygulama ile telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak. Ayrıca yurt dışından getirilen araçların kullanım süresi ise yurt dışında emekli olanlar için 4 yıla çıkarılacak.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi 120'den 180 güne çıkarılacak. Ayrıca geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacak.

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

'EMEKLİLERE AİT ARAÇLAR DA 4 YIL KALACAK'

Sırakaya ayrıca yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verildiğini bildirerek, "Bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın; bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi, yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla çıkarılıyor. Yurt dışında ikamet eden emekliler, Türkiye'ye getirdikleri araçların burada kalma süresini 1 defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecekler. İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklemeye gerek kalmadan, 2 yıl daha süre verilecek. Bu haktan halihazırda Türkiye'de bulanan araçlar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

yurt-disi-telefonlarin-kullanim-suresi-180-gune-cikarilacak-5777-dhaphoto1.jpg

yurt-disi-telefonlarin-kullanim-suresi-180-gune-cikarilacak-5777-dhaphoto3.jpg

yurt-disi-telefonlarin-kullanim-suresi-180-gune-cikarilacak-5777-dhaphoto2.jpg

yurt-disi-telefonlarin-kullanim-suresi-180-gune-cikarilacak-5777-dhaphoto4.jpg

İlgili Haberler
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
Yurt dışından telefon alacaklar dikkat. Dev zam geliyor
Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak? 2024’te fiyatlar 2 katına çıkacak
Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Son Haberler
BeIN Sports Djiku Icardi görüntüsünü neden ekrana getiremedi. Büyük rezaleti Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
BeIN Sports Djiku Icardi görüntüsünü neden ekrana getiremedi. Büyük rezaleti Gürel Yurttaş ortaya çıkardı
Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor? Magazin
Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor?
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı Gündem
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti Ekonomi
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor Sağlık
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü Gündem
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor Dünya
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor