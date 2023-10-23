Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistlerin faiz tahmini ise 500 baz puat artırılacağı yönünde...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında perşembe günü toplanacak. Faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Geçen ayki toplantıda faiz 500 baz artırılarak, yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmıştı.

PARA POLİTİKASI KURULU ANKETİ NASIL SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

İlgili Haberler
Borsadaki büyük vurgun böyle yapılmış. İşte kanıtı
Bir suç örgütü daha çökertildi. Adı sanı garip suç örgütünü ilk defa duyacaksınız
Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi Gündem
Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi
23 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 23 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var? Magazin
23 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 23 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı Magazin
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal Ekonomi
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme Ekonomi
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme