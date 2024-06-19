Yurtdışına giden doktor sayısı belli oldu. Giderlerse gitsinler denilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'den yurt dışına giden doktor sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Çömez, Cumhurbaşkanı'nın "Giderlerse gitsinler" sözlerinin ardından doktorların ülkeden ayrılma eğiliminin arttığını ve bu trendin devam edeceğini belirtti. Hastanelerdeki randevu sıkıntısı ve diğer sorunların da 15 bin hekimin yurt dışına yönelmesinde rol oynadığını vurguladı.

“TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOĞUNUN HAYALİ…”

Çömez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarına tepeden bakarak, hak ettikleri saygıyı ve özeni göstermezseniz, bu sorunların çözümü mümkün olmayacak. Tıp fakültesi öğrencilerinin çoğunun hayali yurt dışında çalışmak."

AVRUPA ÜLKELERİNDE BU TÜR VAKALARIN NADİR OLUYOR

Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığını belirten Çömez, Avrupa ülkelerinde bu tür vakaların nadir olduğunu, ancak Türkiye'de gündem oluşturmasına rağmen etkin önlemler alınmadığını dile getirdi.

TÜRK HEKİMLERİ YURT DIŞINDA RAHATLIKLA İŞ BULUYOR

Avrupa Birliği ve ABD'de çalışmak için gereken akredite dil sınavı ve tıbbi değerlendirme süreçlerine dikkat çeken Çömez, bu standartları sağlayan Türk hekimlerinin yurt dışında rahatlıkla iş bulduklarını ve iyi şartlarda çalıştıklarını ifade etti. Kendi deneyiminden örnek veren Çömez, İngiltere'de aldığı ücretin vergiler düşüldükten sonra aylık 7 bin Sterlin'e (294 bin TL) ulaştığını belirtti.

“ÇOCUĞA BAKACAK YETERLİ SAYIDA DOKTOR YOK”

Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında genç doktorların az ilgi gösterdiğini de vurgulayan Çömez, İstanbul'da 4 milyon çocuğa bakacak yeterli sayıda doktor bulunmamasının büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

“GİDİYORLARSA GİTSİNLER” DENİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlar konusundaki açıklamalarını da hatırlattı. Erdoğan, yurt dışına çalışmaya giden hekimlerle ilgili olarak 2022 yılının Mart ayında “Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz.” demişti.