Yurtdışı'ndan telefon alıp kaydettirenlere kötü haber. 14 bin lira daha ödenecek

7 Temmuz tarihinde yurtdışından alınan telefonların kayıt bedelleri 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Kararın çıkması ile birlikte binlerce vatandaş 20 bin lira ödememek için vergi dairelerinin yolunu tutmuştu.

Fakat bir kısım vatandaşın telefon harcını yatırmasına rağmen telefon IMEI’lerini BTK’ya kayıt ettirmediği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı.

Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.

“IMEI KAYIT BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Telefonlarını yurt içinde kullanmaları için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara bugünlerde "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıranların o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.

14 BİN LİRA DAHA ÖDEYECEKLER

Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.