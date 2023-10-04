Yurtdışı'ndan telefon alıp kaydettirenlere kötü haber. 14 bin lira daha ödenecek

Yurtdışından telefon alıp, harç bedeli 20 bin TL olmadan önce 6 bin liralık harç parası ödeyen ancak cihazını BTK’ya kayıt yaptırmayan vatandaşlar için çalışma başlatıldı.

Yurtdışı'ndan telefon alıp kaydettirenlere kötü haber. 14 bin lira daha ödenecek

7 Temmuz tarihinde yurtdışından alınan telefonların kayıt bedelleri 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Kararın çıkması ile birlikte binlerce vatandaş 20 bin lira ödememek için vergi dairelerinin yolunu tutmuştu.

Fakat bir kısım vatandaşın telefon harcını yatırmasına rağmen telefon IMEI’lerini BTK’ya kayıt ettirmediği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; vatandaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı.

Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.

“IMEI KAYIT BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Telefonlarını yurt içinde kullanmaları için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara bugünlerde "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.

Vatandaşlar temmuzda harcını yatıranların o tarihte yatırdıkları tutar geçerli sayılarak bir defaya mahsus olarak kayıtlarının gerçekleşmesi için çabalarken, Hazine Bakanlığı'nın ise şu ana kadar bu fikre sıcak bakmadığı ancak konuyla ilgili bir çalışma başlattıkları öğrenildi.

14 BİN LİRA DAHA ÖDEYECEKLER

Bakanlık, mevcutta harcını yatırıp telefonunu kayıt ettiremeyen kişilerin 6 bin 91 TL'lerini vergi dairelerinden geri alarak, yeniden 20 bin TL harç bedeli yatırmaları halinde telefonlarını kayıt ettirebileceklerini bildiriyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gündem
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler Gündem
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu Sağlık
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik Video
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik
Van Gölü'nde hortum meydana geldi Gündem
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi Dünya
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı