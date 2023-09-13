Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu

İBB yürüyen merdivenlerde yaşanan sabotajlarla ilgili savcılığa iki ayrı suç duyurusunda bulundu. İBB dün sosyal medya sayfyasında merdiven sabotajcılarını görüntülerini yayınlamıştı. Başvuruda kamera görüntüleri delil olarak sunuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulundu. 31 Ağustos 2023 ve 6 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen sabotajlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak savcılık makamına iletildi.

Kötü niyetli kişilerin yürüyen merdivenleri tuşlara basılarak durdurdukları, kamu hizmetinden yararlanma hakkını engelleyerek suç işledikleri hatırlatıldı. TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun işlediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

AYNI DURAKTA İKİ SABOTAJ

Metro İstanbul’un kamera görüntülerini savcılığa sunduğu sabotajın ilki 31 Ağustos 2023 tarihinde yaşandı. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonunda kimliği belirsiz kişiler yürüyen bandı, saat 16.00 sıralarında tuşlara basarak durdurdu.

İKİNCİ SUÇ DUYURUSU

İkinci suç duyusu yine aynı metro ve istasyonda gerçekleşen sabotaj nedeniyle yapıldı. 6 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında yürüyen bant ile metro istasyonuna inen yürüyen merdiven sabotajcılar tarafından durduruldu.

NE OLMUŞTU

İBB'nin sosyal medya sayfasında yaptığı habere göre, İstanbul'da son günlerde yaşanan yürüyen merdiven sabotajlarını güvenlik kamerasıyla tespit etti. İBB ayrıca bu durumu haberleştirdi, sosyal medyada yayınladı. Haberin başlığı ise "İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" şeklindeydi.

Haberdeki iddiaya göre gömleğini beline bağlamış bir genç metroya iniyor. Bu sırada hem iniş hem de çıkış merdiveni çalışıyor.

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Biraz sonra gömleğini beline bağlamış genç metro merdiveninden yürüyerek çıkıyor. Merdiven çalışmıyor. İBB haberinde bu görüntü için 'sabotaj anı' başlığını koymuş.

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