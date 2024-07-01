Yürüyen merdivendeki 9 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Yürüyen merdivendeki 9 kişi hastanelik oldu

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivendeki 9 kişi düşerek çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı hüastanelere kaldırıldı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 9'u dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldıkları açıklandı.

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