Yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kadın yaralandı

Kaynak: İHA
Yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kadın yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dere kenarında yürüyüş yaparken dengesini kaybedip dere yatağına düşen bir kadın yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dere yatağından çıkarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 18.00 civarında Ali Ferruh Yücel Caddesi'nin yakınında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Gülfet E., dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri dere yatağına inerek Gülfet E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın, sedye ile itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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