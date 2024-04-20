Yürüyüşünü beğenmediler tekme tokat dövdüler

Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında kavga çıktı.

İddiaya göre, 45 yaşındaki Ahmet Ataç, muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı. Gruptaki kişilerden biri 'böyle yürüyemezsin' deyince taraflar arasında tartışma çıkarken, 3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.

"YERE YATIRIP TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Ataç'ı hastaneye kaldırdı. Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi olurken, ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDILAR

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.