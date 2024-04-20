SSK ve Bağ-Kur emeklisini kurtaracak yasa geliyor. Ayrıntılar SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin umut bağladığı İntibak Yasası'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Hem memur hem de SSK ve Bağ Kur emeklilerine Ocak'ta yüzde 49,25 oranında olmak üzere eşit oranda zam yapılmıştı. Ancak bu zam en düşük emekli aylığını alan emeklilere pek de yaramamıştı. 6 bin 700 lira ve altında kök aylığı alan emeklilere bu zam yansımamıştı. En düşük emekli aylığı alan kesim ise yeni düzenlemeyi beklemeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ise seyyanen zamma ilişkin olumlu bir açıklama gelmemişti. Ankara kulislerinde dillendirilen İntibak Yasası'nın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Son açıklamalarda ise hükümet orta vadeli program kapsamında emekliler için çeşitli düzenlemeler yapılacağını belirtse de ayrıntılı açıklama yapmıyor.

EMİN YILMAZ: ELZEM OLAN İHTİBAK YASASI

Emeklinin merakla beklediği İntibak Yasası'na ilişkin ise son açıklama SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi. 2000 yılından sonra emekliye intibak verilmediğini hatırlatan Emin Yılmaz elzhem olanın seyyanen zam, refah payı ve onlardan da önemli olan İntibak Yasası'nın gelmesi olduğunu söyledi. İntibak Yasası'nın çıkarılması ile birlikte tüm emeklilerin maaşının belli bir seviyeye geleceğini belirten Emin Yılmaz "TÜFE programı sorununa da etki etmeyecek. Şu an için beklenen İntibak Yasası" diye konuştu.

Son dönemlerde emekli maaşlarındaki eşitsizliklerin rahatsızlık yaratıcı düzeye ulaştığını belirten Emin Yılmaz, İntibak Yasası ile birlikte hangi dönemde emekli olursa olsun prim kazancı, prim ödeme gün sayısı eşit olanların aylıklarının eşitlenmesi, farkların da farklılıkların ortadan kaldırılmasın sağlayacak. Emekliler en çok bu farklılıktan kötü etkileniyor" dedi.