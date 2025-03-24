Yusuf Akçiçek devlerin radarında

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Yusuf Akçiçek devlerin radarında

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Macaristan maçında ilk kez milli takım formasını giyerken dev takımların listesine girdi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Milli takım forması giymenin sevincini yaşayan Akçiçek için önemli takımlar takipte. Bayern Münih, Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve RB Leipzig oyuncuyu izliyor. Mourinho'nun bu sezon forma şansı verdiği Yusuf Akçiçek Fenerbahçe ile iki gol sevinci yaşadı.

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