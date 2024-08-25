Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin saldırı

Sena Özkan
Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin saldırı

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya platformu X’te paylaştı. “My Most Precious…” notuyla yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların saygısız yorumlarına maruz kalırken, Dikeç’e destek mesajları da gecikmedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı başarı ve tavrıyla adından söz ettiren milli sporcu Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X'te açtığı yeni hesabıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Dikeç, geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir paylaşımla gündeme geldi.

Dikeç, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı "My Most Precious..." "En kıymetlim..." anlamına gelen başlığıyla takipçileriyle paylaştı. Bu içten paylaşım, birçok kişi tarafından beğeni toplarken, ne yazık ki bazı kullanıcıların olumsuz yorumlarına hedef oldu. Annesinin görünümüyle ilgili yapılan saygısız yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ÇİRKİN YORUMLARDAN BAZILARI

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Ülkemizi başarıyla temsil eden Dikeç'in bu paylaşımına gelen çirkin yorumlar, birçok kişi tarafından kınanırken, sporcuya destek mesajları da ardı ardına geldi.

YUSUF DİKEÇ FENOMENİ NASIL BAŞLADI?

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde atış yaparken herkes gözlük, kulaklık gibi birçok ekipman kullanırken Yusuf Dikeç'in bir eli cebinde rahat, kendine güvenen ve soğukkanlı tavrı tüm dünyanın dikkatini çekti.

Altın madalya kazanan rakibinden daha çok konuşulan Dikeç, kendisinde sonra birçok sporcunun da hareketini taklit ettiği isim haline geldi.

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