Yusuf Güney 100 yaşındaki bir kadınla aşk yaşadığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Güney 100 yaşındaki bir kadınla aşk yaşadığını açıkladı
Yusuf Güney, Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu canlı yayında söyledi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney daha önce Astral seyahate çıktığını hatta uzayda Kenan Işık’la da karşılaştığını iddia etmişti.

Şarkıcının uzay, evren ve galaksiyle alakalı sözleri gündemi sarsmaya devam ediyor.

Güney, bu kez Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu. Şarkıcı Güney’in açıklamaları yine gündeme bomba gibi düştü.

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Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu açıklayan Güney, sevgilinin 900 yaşına kadar yaşayabildiğini de ileri sürdü.

Güney açıklamasında “Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi’de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında” ifadelerini kullandı.

“ÇOKLU EVRENDE BEŞ TANE YUSUF GÜNEY VAR”

Çoklu evrende kendisinden 5 tane olduğunu Güney ”Bunlardan biri evli, iki tanesi kariyerinin zirvesinde, bir tanesi seyyah gibi her yeri geziyor. Bir de ben varım, hepsini gözetleyip istediğimi istediğim zaman dünyaya çekip onun yerine ben geçebilirim.” dedi

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