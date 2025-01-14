Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu

Yusuf Güney'in son yıllarda yaptığı astral seyahat açıklamaları ve tuhaf kehanetleri, sık sık gündem oluyordu.

2025 yılına dair iddialarına devam eden ünlü şarkıcı, "Dünyalar arasında savaş" ve "Amerika'daki UFO olaylarının ardında yatan gerçek" gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. "Uzaylılar diye bir şey yok, onlar burada yaşıyor" gibi çarpıcı sözler söyleyen Güney, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

"2030'A DOĞRU KIYAMET GELİYOR"

Yusuf Güney'in "2030’a doğru kıyamet geliyor" şeklindeki açıklamaları, sosyal medyada olay oldu. Bazı kullanıcılar bu açıklamaları ciddiye almazken, bazıları da ünlü şarkıcıya sert çıktı.

"ZAMAN ÇOK DARALDI" UYARISI

Güney'in son olarak "Zaman çok daraldı, artık kıyametin sonuna geliyoruz" şeklindeki açıklaması ise büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyada; 'haklı olabilir mi?', 'iyice sıyırdı', 'sonunda kafayı yedi' gibi yorumlar yapıldı