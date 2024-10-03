Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf! Meğerse evi yokmuş

Maymun çiçeği hastalığını önceden bilerek uyarıda bulunan Yusuf Güney, meğerse çadırda kalıyormuş.

“Yaşadıklarımın yüzde 10’unu anlatıyorum. Hepsini anlatsam demek neler olacak!” diyen Güney, "Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

‘2025’E HAZIRLIKLI OLUN’

"2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir, sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar biz görünce şaşırmayacağız" diyen Yusuf Güney'in evinin olmadığını itiraf etmesi de gündeme geldi.

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"ASTRALE GİDECEĞİM"

Snob Magazin'in haberine göre; evi olmadığını söyleyen Güney, "Beş gün bir yerde iki gün bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda kalıyorum. Çadır güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Yusuf Güney daha sonra ise "Karadağ'da 30-40 gün inzivaya çekileceğim. Sonra astrale gideceğim" açıklamasında bulundu.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Astral seyahat ve kehanetleriyle gündemden düşmeyen Yusuf Güney, Türk pop şarkıcısı.

Trabzon’da dünyaya gelen ünlü şarkıcı aslen Gümüşhane Kelkit’li. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşıyordu.

Londra'da çalıştığı bir şirkette genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.