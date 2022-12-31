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Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıl hapsi istendi

Şarkıcı Yusuf Güney, geçen yıl katıldığı bir partide saldırıya uğradı. Güney, burnunu ve gözaltı kemiğini kıran F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Ferhat Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:12
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Yusuf Güney'e şok saldırı! Burnunu kıran saldırganın 8 yıl hapsi istendi

Yusuf Güney’in burnunu kıran saldırganın 8 yıl hapsi istendi
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Şarkıcı Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partide saldırıya uğradı. İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı. Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.

"BURNUM KIRILDI VE SOL GÖZÜM TAMAMEN KAPANDI"

Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi. Darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmaya katılan Güney, "Burnum kırıldı ve sol gözüm tamamen kapandı. Onun yüzünden konserlerim iptal oldu. Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi. 

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık, Ferhat Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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