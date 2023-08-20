Yusuf Kaplan laikliği hedef aldı: Dokunulmaz kutsal inek mi?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, katıldığı programda “Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya?” sözleriyle laikliği hedef aldı.

Yusuf Kaplan laikliği hedef aldı: Dokunulmaz kutsal inek mi?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampı’ndaki konuşmasında laikliği hedef alarak, Türkiye’nin ‘laiklik prangası’ olduğunu ifade etti.

Kaplan, zorunlu eğitime, ‘sorunlu’ eğitim dedi.

Kaplan, “Eğitim sistemini değiştiremeyiz çünkü ülke bizim elimizde değil” ifadelerini kullandığı konuşmasında Erdoğan’ın Boğaziçi’ne rektör atama girişimini hatırlattı ve “Cumhurbaşkanı en güçlü olduğu dönemde rektör atayamadı böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

“LAİKLİK PRANGASI”

“Türkiye’nin zihnine pranga vurulmuştur. Laiklik prangası vurulmuştur. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin esprisi budur, laikliktir. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok” değerlendirmesi yapan Kaplan konuşmasının devamında şunları söyledi:

“LAİKLİK DONUKULMAZ KUTSAL İNEK Mİ?”

“Bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi, entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Laikliğin anavatanında bile böyle bir şey olamaz bunu kabul etmezler. Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl dayatırsınız? Bir şekilde devleti laik yapmışsın kurumları laik yapmışsın tamam buna itiraz etmiyorum ama bunu laikliği tartışılmaz, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır, geri zekâlı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu üniversitede söylüyorum hakikaten bu üniversitenin çocuklarına yazık.”

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