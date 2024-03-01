Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması

Kaynak: Transfermarkt
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a gideceği iddia edilen Yusuf Sarı Samet Aybaba kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un milli yıldızı Yusuf Sarı Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki söylediği sözler ile ilgili gelen soruya olay bir yanıt verdi.

"DETAYLI BİR BİLGİM YOK"

- 2024 kış transfer döneminde adınız sürekli transfer piyasasında geçti. Bu süreçte nasıl teklifler aldınız?

"Devre arasında yurt dışından birçok teklif aldık. Süper Lig'den de teklifler olabilir, ancak bu konuda daha fazla bilgiye kulüp yöneticileri sahip. Kulübe gelen teklifler hakkında benim detaylı bir bilgim yok."

"OLDUKÇA ETKİLİ BİR OYUNCUYUM"

Geçen aylarda Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, sizin hakkınızda "Biz kontra atak oynamayız" demişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

"Bu konuda herhangi bir cevap vermeye gerek yok. Geçen sezon ve bu sezon boyunca attığım gollerin büyük bir kısmı kontratak sonucu değil. Hem kontratakta hem de normal oyun akışı içerisinde oldukça etkili bir oyuncuyum. Sahada attığım gollerin çoğu, takımımın oyun yapısının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Takım oyununa katkıda bulunmak ve beraber hareket etmek benim için önemli. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteriyorum."

NE OLMUŞTU

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Yusuf Sarı'nın ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmiş ancak Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba milli yıldız ile ilgili iddiaları yalanlayarak "Biz kontra atak oynamayız" demişti.

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