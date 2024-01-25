Yusuf Şimşek istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Şimşek istifa etti
Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa ettiğini duyurdu.

Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti.

Bosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşırken tek isteğim kadronun korunmasıydı. Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübü'nden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına... Saygılarımla."

İlgili Haberler
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı
Galatasaray efsanesi maçı izlemeye geldi. Taraftarlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oldu
Son Haberler
Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak Suriye bildirisi. 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı' Gündem
Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak Suriye bildirisi. 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı'
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı Spor
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Trabzonspor'da şok sakatlık. Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Spor
Trabzonspor'da şok sakatlık. Gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi Gündem
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi
Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz Spor
Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı Spor
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı
Efsane futbolcu federasyon başkanı oldu Spor
Efsane futbolcu federasyon başkanı oldu