Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti.

Bosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşırken tek isteğim kadronun korunmasıydı. Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübü'nden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına... Saygılarımla."