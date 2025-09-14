Yusuf Tekin'den velilerin yüksek fiyat eleştirilerine tepki: Feveran etmeyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Tekin'den velilerin yüksek fiyat eleştirilerine tepki: Feveran etmeyin

Bakan Tekin, özel eğitim kurumlarının yüksek fiyat politikasını eleştiren velilere tepki göstererek "Gönderdikten sonra '1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kamu eğitim kurumlarının nitelik olarak zayıflaması ve iyi eğitim veren okulların da sayısının giderek azalması sonucu veliler çocuklarını özel okullara göndermek durumunda kalıyor.

Son yıllarda özel okulların fiyat politikaları tepki çekiyor. Yüksek fiyatlar dar gelirli aileleri işin içinden çıkamaz hale soktu.

Giderek artan fiyat eleştirilerine yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Ancak açıklamanın kendisi de tepkilere neden oldu.

"FEVERAN ETMEYİN"

Katıldığı canlı yayında okul fiyatlarına ilişkin yaşanan tartışmalara değinen Bakan Tekin, "Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL'ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da 'Ya 1,5 milyon TL'ye okul mu olur?' diye feveran etmenize gerek yok" dedi.

"KAYIT İÇİN PARA İSTENMESİ SUÇ"

Okullarda kayıt esnasında "bağış" adı altında istenen ücretlere ilişkin Tekin, "İlkokul öğrencileri otomatik olarak kaydoluyor. Ancak bazı veliler iyi niyetle okula gidiyor ve ‘Yapılacak bir şey var mı?’ diye soruyor. Eğer kayıt için para isteniyorsa Bakanlığa şikâyet etsinler. Kayıt için para istenmesi suç" ifadelerini kullandı.

