Yusuf Yazıcı başkaldırdı

Hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koyan Yusuf Yazıcıüstüne basa basa Lille'de mutlu olduğunu anlattı.

Ligue 1 ekibi Lille ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Yusuf, geleceği hakkında düşüncelerini paylaşırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fransız spor sitesi So Foot ile yaptığı röportajda, "Milan'ın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Yine aynı cevabı vereceğim" diyerek başladı.

Yusuf, "Sözleşmem bitmek üzere ve Lille'de olmaktan mutluyum, gelecek ne getirecek göreceğiz" dedi.

Ayrıca milli oyuncu, "Birçok büyük kulübün ilgisini çekmek güzel, ancak önceliğim Euro 2024'e odaklanmak" ifadesini kullandı.

Futbol hayallerinden bahseden Yusuf, "Ronaldinho ve Beckham gibi efsanelerin oynadığı Milan'a ilgisiz kalmak zor. Gelecek ne gösterir, zamanla öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yusuf, geleceği hakkında ipuçları verdi.