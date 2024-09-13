Yusuf Yazıcı hangi Süper Lig devine gidecek?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı hangi Süper Lig devine gidecek?

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Yusuf Yazıcı henüz bir takımla anlaşmadı. Golcü oyuncu ile 2 Süper Lig devinin ilgilendiği öğrenildi.

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala takımların kadrolarını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Transfer döneminin sona ermesi için geri sayım sürerken Lille’deki sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı henüz bir kulüple anlaşamadı.

Golcü oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah beyazlıların teklif götürdüğü tecrübeli oyuncudan yanıt beklediği öğrenildi.

Yusuf Yazıcı için bir Süper Lig devinin daha devreye girdiği öğrenildi. Ortaya çıkan gelişmeye göre, Trabzonspor, eski oyuncusunu yeniden kulüpte görmek istiyor. Öte yandan golcü oyuncunun Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüştüğü öğrenildi.

Yıldız oyuncunun tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merakla bekleniyor.

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