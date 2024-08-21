Yusuf Yazıcı imzaya geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı imzaya geliyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Türkiye'ye imzaya geliyor.

Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'la anlaştığı ileri sürüldü.

Bonservisi elinde olan milli futbolcunun kendisine yapılan 4 yıllık teklife evet dediği iddia edildi.

Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı belirtildi.

27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, CSKA Moskova takımlarında oynadı. Kariyerinde çıktığı 267 maçta 64 gol attı, 39 da asist yaptı.

Yusuf, milli takımda ise 45 maçta oynadı, 3 kez fileleri havalandırdı.

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