Yusuf Yazıcı kariyerinin en büyük şokunu yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı kariyerinin en büyük şokunu yaşadı

Fransa ekiplerinden Lille iler sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, kariyerinin en büyük şokunu yaşadı. Milli oyuncu, transfer dönemi sonuna kadar hiçbir kulüple anlaşamadı ve devre arasına kadar boşta kaldı.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Fransız ekibi Lille’e giden Yusuf Yazıcı, burada gösterdiği performansla Fransız taraftarların sevgilisi oldu. Golcü oyuncu, performansı ile Lille’in tarihi şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Sonrasında CSKA Moskova’ya giden ve ardından Trabzonspor’a dönen yıldız oyuncu Euro 2024 kadrosunda da yer aldı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’nın adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Ancak kariyerine Türkiye’de devam etmek istemeyen tecrübeli oyuncu hiçbir kulüple anlaşmadı ve boşta kaldı. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca ilk kez bir dönem kulüpsüz kaldı.

Son Haberler
Bahar'ın adı değişti
Bahar'ın adı değişti
Aydın'da terör operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Bursaspor ilk iç saha maçını kapalı gişe oynayacak
Bursaspor ilk iç saha maçını kapalı gişe oynayacak
Özgür Özel'den Mevlid Kandili mesajı
Özgür Özel'den Mevlid Kandili mesajı
'Annem Ankara' dizisinin çekimlerine başlandı
'Annem Ankara' dizisinin çekimlerine başlandı