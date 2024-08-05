Yusuf Yazıcı pes etti

Fransız ekibi Lille'de harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen milli futbolcu, Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almamıştı.

Bir ara Milan ile anlaşan Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk'un kariyerini de etkilememek adına bu kararından vazgeçti. Çünkü Melisa Aslı Pamuk'un hem Netflix hem de yerel kanallar için üzerinde çalıştığı bir proje var. Özellikle iddialı bir projeye hazırlanan Melissa Aslı, proje yüzünden Türkiye dışına çıkmak istemiyor. Kariyeri için İstanbul'da yaşamak istiyor.

Bu gelişmenin ardından Avrupa hayalinden vazgeçen Yusuf Yazıcı rotasını Türkiye'ye çevirdi. 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla temas kuran ilk kulüp Galatasaray oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmeler başladı. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı, resmi imzaların gelecek hafta atılabileceği ileri sürüldü.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonu devre arasında 18 milyon 500 bin Euro bedelle Lille'e transfer olmuştu. Yusuf Yazıcı daha sonra CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma gitmişti.