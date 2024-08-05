Yusuf Yazıcı pes etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı pes etti

Lille ile sözleşmesi sona eren, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Yusuf Yazıcı bu ısrarından vazgeçti, rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Fransız ekibi Lille'de harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen milli futbolcu, Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almamıştı.

Bir ara Milan ile anlaşan Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk'un kariyerini de etkilememek adına bu kararından vazgeçti. Çünkü Melisa Aslı Pamuk'un hem Netflix hem de yerel kanallar için üzerinde çalıştığı bir proje var. Özellikle iddialı bir projeye hazırlanan Melissa Aslı, proje yüzünden Türkiye dışına çıkmak istemiyor. Kariyeri için İstanbul'da yaşamak istiyor.

Bu gelişmenin ardından Avrupa hayalinden vazgeçen Yusuf Yazıcı rotasını Türkiye'ye çevirdi. 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla temas kuran ilk kulüp Galatasaray oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmeler başladı. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı, resmi imzaların gelecek hafta atılabileceği ileri sürüldü.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonu devre arasında 18 milyon 500 bin Euro bedelle Lille'e transfer olmuştu. Yusuf Yazıcı daha sonra CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma gitmişti.

guo5wklw8aatgaw.jpeg

gre0cliwaaa06f8.jpeg

4082024220133-171779-22-1.jpg

4082024220109-9364894-22-1.jpg

melisaaslipamukyusufyazicijpeg-b3p2t-ncv0yqbz-uzlazha.jpeg

İlgili Haberler
Rakibinin erkek olduğunu söyleyip ringden çekilmişti. İtalyan kadın boksör Carini'den dünyayı şok eden Khelif açıklaması
Jose Mourinho'dan şaşırtan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'Mucizelere inanmam'
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı
Icardi suskunluğunu bozdu
Son Haberler
Çocuk tecavüzcüsü voleybolcuya büyük protesto. Olimpiyattan kaçtı Spor
Çocuk tecavüzcüsü voleybolcuya büyük protesto. Olimpiyattan kaçtı
Rakibinin erkek olduğunu söyleyip ringden çekilmişti. İtalyan kadın boksör Carini'den dünyayı şok eden Khelif açıklaması Spor
Rakibinin erkek olduğunu söyleyip ringden çekilmişti. İtalyan kadın boksör Carini'den dünyayı şok eden Khelif açıklaması
Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar Yerel Haberler
Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar
Barış Atay TİP'ten istifa mı etti? Gündem
Barış Atay TİP'ten istifa mı etti?
Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü Gündem
Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü
Elazığ'da kaza: 6 yaralı Gündem
Elazığ'da kaza: 6 yaralı
Muğlalıların itiraz ettiği Balcılar Barajı projesine "ÇED Olumlu" kararı Yerel Haberler
Muğlalıların itiraz ettiği Balcılar Barajı projesine "ÇED Olumlu" kararı