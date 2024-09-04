Yusuf Yazıcı Premier Lig radarında

27 yaşındaki oyuncunun, Manchester United, Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa gibi takımların radarında olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Wolverhampton, Southampton, Fulham ve West Ham United gibi diğer İngiliz kulüplerine de önerildiği öne sürüldü.

Yusuf Yazıcı'ya sadece İngiltere'den değil, İtalya'dan da ilgi var. Lazio'nun oyuncuyla ilgilendiği ve Galatasaray'ın da milli futbolcuyu yeniden Türkiye'ye getirmek istediği iddialar arasında.

Daha önce Nice, Olympiakos, Lyon, Betis ve Al Arabi gibi kulüplerle de adı anılan Yusuf Yazıcı, Lille'de çıktığı 135 maçta 29 gol ve 15 asistlik bir performans sergilemişti.

Bu transfer gelişmeleri, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı.