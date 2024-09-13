Yusuf Yazıcı’nın hangi takımlarla görüştüğü ortaya çıktı. Menajeri açıkladı

Kaynak: Sports Digitale
Yusuf Yazıcı’nın hangi takımlarla görüştüğü ortaya çıktı. Menajeri açıkladı

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın hangi kulüplerle görüştüğü ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun menajeri 2 kulübü işaret etti.

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra başka bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı’nın adı Beşiktaş ile anılıyordu. Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala henüz bir anlaşma gelmezken tecrübeli oyuncunun menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncunun menajeri Cihan Yazıcı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgisinin olduğunu belirterek, tecrübeli oyuncunun iki takımı da reddettiğini söyledi. Sports Digital’e konuşan Yazıcı, golcü oyuncunun kariyerine Türkiye’de devam etmek istemediğini vurguladı.

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol attı. Tecrübeli oyuncu, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte Fransız ekibinin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.

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