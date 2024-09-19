Yusuf Yazıcı’nın peşinde 4 İngiliz kulübü var

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve yaz transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmayan Yusuf Yazıcı, ara transfer dönemine kadar boşta kaldı. Transferin son günlerinde Beşiktaş ve Galatasaray’ın tekliflerini reddeden tecrübeli oyuncunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği öğrenildi.

İngiliz basınından HITC'in haberine göre Yusuf Yazıcı Premier Lig kulüplerinin radarına girdi. Golcü oyuncu ile Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemout yakından ilgileniyor.

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 asist yaptı.