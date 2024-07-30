Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'deki adresi açıklandı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesini tamamlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, Galatasaray ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Lille'den ayrılan ve Milan'a transfer olacağı konuşulan Yusuf Yazıcı'nın, Süper Lig'in dev kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

A Spor canlı yayınında konuşan spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını duydum. Şu anda eşiyle birlikte Türkiye'de." dedi.

Uzundurukan, Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da teklifler olduğunu belirterek, "Yusuf'un aklında hep Galatasaray vardı. Fatih Terim de onu çok istemişti. Bu sefer olacak gibi görünüyor. Ön anlaşma yaptıklarını duydum. Bu durum 6-7 aydır devam ediyordu. Sezon sonu sözleşmen bitiyor, bizi bekle demişlerdi. Avrupa'dan da teklifler var ama Yusuf, Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya platformu X'te Yusuf Yazıcı, spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan milli futbolcu, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997'de Trabzon'da doğdu. Futbol kariyerine 2008 yılında Trabzonspor altyapısında başlayan Yazıcı, burada sergilediği üstün performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında Trabzonspor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan genç yetenek, yetenekleri ve sahadaki oyunuyla büyük bir çıkış yakaladı.

Yazıcı'nın performansı her geçen gün artarken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti. Özellikle Fransız kulübü Monaco, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16 milyon euro gibi yüksek bir teklif sundu. Bu transfer teklifi, Türk futbolu adına önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sadece kulüp düzeyinde kalmadı. 11 Haziran 2017'de Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılarak ulusal düzeyde de kendini kanıtlama fırsatı buldu. Milli takımda sergilediği performansla da dikkatleri üzerine çeken Yazıcı, Türk futbolunun geleceği adına umut vadeden isimlerden biri olarak öne çıktı.