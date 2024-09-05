Geçtiğimiz sezonun sonunda Lille’den ayrılan ve henüz bir kulüple anlaşmaya varamayan Yusuf Yazıcı’ya art arda kötü haberler geldi.

OLYMPIAKOS PLANI BOZULDU

İlk tercihi yurt dışında kalmak olan ve bu doğrultuda bir süredir Olympiakos ile görüşmeler gerçekleştiren Yusuf Yazıcı’nın planları Oliveira’nın Yunan ekibine gitmesiyle suya düştü.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Bu gelişme üzerine Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakan oyuncu bu sefer de Okan Buruk tarafından veto yedi.

PEK ÇOK KULÜBÜN İLGİSİ VARDI

Yaz transfer dönemi boyunca Katar, İtalya ve Fransa’dan bazı kulüpler Yusuf Yazıcı ile ilgilenmiş ancak görüşmelerde sonuç alınamamıştı.