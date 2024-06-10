Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın açılıyor. Seyahat süresi 25 dakika kısalacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, "çelik orthotropic köprü" teknolojisiyle inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü, itme-sürme metodu kullanılarak yapıldı. Yusufeli Barajı'nın inşası nedeniyle taşınan Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köyün ardından, Artvin'de gerçekleştirilen bu proje kapsamında, 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacak olan viyadük, yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki ulaşımı daha kısa ve konforlu hale getirecek.

Bakan Uraloğlu, köprünün sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Viyadük tabliyelerinin yapımında kullanılan yaklaşık 7 bin 100 ton çelikle, toplam 44 segmentin kaynak işlemleri tamamlandı ve 5 Şubat'ta viyadüğün son montajı yapıldı. Köprünün en yüksek ayağı 150 metre yüksekliğinde olup, Sarıgöl Kavşağı'ndan başlayarak T13 tüneline bağlandı.

Yusufeli rölekasyon yolları kapsamında inşa edilen toplam 2 bin 188 metre uzunluğundaki dört teknolojik köprüden bahseden Uraloğlu, daha önce hizmete alınan Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nün ardından, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün de trafiğe açılmasıyla, kış aylarında yaşanabilecek buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi tehlikelerin önüne geçileceğini ve yol güvenliğinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, bu viyadük sayesinde toplamda 43 milyon lira tasarruf edileceği belirtildi.

Son olarak, Uraloğlu, Yusufeli Barajı ve HES projeleri nedeniyle kapanan eski vadi yollarının yerine inşa edilen yeni kara yolunun, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılmasıyla, yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik mesafenin 685 metreye düşeceğini kaydetti.