Yutma zorluğu kanser habercisi olabilir

İstanbul'da, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının mide kanseri teşhisi kondu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, yutma güçlüğü şikayetlerinin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

68 yaşındaki kadın, yaklaşık 6 aydır yutma güçlüğü nedeniyle su içmekte ve yemek yemekte zorlanıyordu. İstanbul ve farklı şehirlerde yapılan endoskopik işlemler ve tahliller sonucunda "Akalazya" tanısı konulmuştu. Ancak gerçekleştirilen endoskopi işlemi, kadının aslında Psödoakalazya (Yalancı Akalazya) olduğunu ortaya çıkardı. Yutma güçlüğü ve kilo kaybına neden olan durumun mide tümörü olduğu belirlendi. Kadın, üniversite hastanesinin onkoloji merkezinde tedaviye alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özdil, hastanın önceki değerlendirmelerde Akalazya teşhisi konulduğunu ancak yapılan endoskopik işlemle durumun farklı olduğunun anlaşıldığını belirtti. Tanı konulmasının ardından hastanın kemoterapi alması ve gerekirse ameliyat olması gerektiği kararına varıldı.

Midenin üst kısmında bulunan tümörün, yemek borusu geçiş bölümünü tuttuğunu açıklayan Özdil, bu durumun yutma güçlüğüne yol açtığını ifade etti. Her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdil, kilo kaybının önemli bir belirti olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle midenin üst bölgesinde hissedilen takılma hissinin kansere bağlı olabileceğini belirtti.