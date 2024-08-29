Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü

Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü
Düzenleme: Kaynak: AA

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

1/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 1

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı’nda bugün itibarıyla yüzde 42 doluluk oranıyla 21 milyon 460 bin metreküp su bulunuyor.

2/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 2

Artan sıcaklıklar, mevsimsel yağış eksikliği ve su kullanımının artması nedeniyle Sapanca Gölü’nden su alımı devam ediyor.

3/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 3

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah’ta ise doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü ve 12 milyon 500 bin metreküp su bulunuyor.

4/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 4

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, çok sıcak ve yağışsız bir dönem geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 3 aydır kente istenen düzeyde yağış düşmediğini söyledi.

5/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 5

Sağlık, “Kocaeli’de susuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması lazım. Herkesin su tasarrufu konusunda elinden geleni yapması lazım.” dedi.

6/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 6

Ayrıca, Sapanca Gölü’nden su alımına devam edildiğini ve su konusunda her türlü tedbirin alındığını sözlerine ekledi.

7/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 7
8/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 8
9/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 9
10/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 10
11/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 11
12/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 12
13/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 13
14/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 14
15/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 15
16/16
Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü 16
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tekir Göleti tamamen kurudu! İşte kuraklığın en net fotoğrafı
Bir zamanlar böyleydi, şimdi böyle oldu!
Türk Yıldızları’ndan 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de saygı uçuşu
Türk Yıldızları’ndan Anıtkabir’de saygı uçuşu
Geceleri tavana bakıp kafasında çizdi şimdi yoğun talebe yetişemiyor
Şimdi yoğun talebe yetişemiyor
Kemal Sunal’ın hayatını kaybettiği uçak kafeye dönüştürüldü
Kemal Sunal’ın hayatını kaybettiği uçak kafeye dönüştürüldü
SOLOTÜRK İstanbul semalarında. Kule: “Muhteşemsiniz. Sizleri seviyoruz”
SOLOTÜRK İstanbul semalarında
Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak
Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı