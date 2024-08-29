Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yüzde 42 ölçüldü

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı’nda bugün itibarıyla yüzde 42 doluluk oranıyla 21 milyon 460 bin metreküp su bulunuyor.
Artan sıcaklıklar, mevsimsel yağış eksikliği ve su kullanımının artması nedeniyle Sapanca Gölü’nden su alımı devam ediyor.
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah’ta ise doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçüldü ve 12 milyon 500 bin metreküp su bulunuyor.
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, çok sıcak ve yağışsız bir dönem geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 3 aydır kente istenen düzeyde yağış düşmediğini söyledi.
Sağlık, “Kocaeli’de susuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması lazım. Herkesin su tasarrufu konusunda elinden geleni yapması lazım.” dedi.
Ayrıca, Sapanca Gölü’nden su alımına devam edildiğini ve su konusunda her türlü tedbirin alındığını sözlerine ekledi.