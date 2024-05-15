Yuvasından düşen yavru karga yuvasına bırakıldı

Kaynak: İHA
Yuvasından düşen yavru karga yuvasına bırakıldı
Aksaray’da ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yuvasına geri koyuldu.

Olay, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fakülte bahçesinde bir ağacın tepesinde bulunan yuvadan bir yavrunun düştüğü fark eden öğrenciler hemen ağacın altındaki düşen yavrunun yardımına koştu.

aw205073-01.jpgKuşun yaşadığını ve herhangi bir yarasının da olmadığını belirleyen öğrenciler, kendi imkanlarıyla yavruyu ağacın üzerindeki yuvasına bırakmak istese de başarılı olamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar sonrası olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

aw205073-02.jpgMerdivenli kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen yavruyu alarak kafesli merdivenle ağacın üzerindeki birden fazla yavrunun bulunduğu yuvaya geri bıraktı. İtfaiye erleri öğrenciler tarafından takdirle karşılanırken itfaiye ekipleri de yayvanları karşı duyarlılığından öğrencilere teşekkür etti.

aw205073-03.jpg

Son Haberler
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı Spor
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı Keşfet
Fayanslar ayna gibi ışıl ışıl oluyor! Taşlaşmış fayansları parlatan en etkili temizlik sırrı
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor Sağlık
Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı Yerel Haberler
Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber Gündem
İBB'den TÜGVA'ya kötü haber
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu Gündem
Açıkta bırakılan kablolar, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu