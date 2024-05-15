Yuvasından düşen yavru karga yuvasına bırakıldı

Olay, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fakülte bahçesinde bir ağacın tepesinde bulunan yuvadan bir yavrunun düştüğü fark eden öğrenciler hemen ağacın altındaki düşen yavrunun yardımına koştu.

Kuşun yaşadığını ve herhangi bir yarasının da olmadığını belirleyen öğrenciler, kendi imkanlarıyla yavruyu ağacın üzerindeki yuvasına bırakmak istese de başarılı olamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar sonrası olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Merdivenli kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen yavruyu alarak kafesli merdivenle ağacın üzerindeki birden fazla yavrunun bulunduğu yuvaya geri bıraktı. İtfaiye erleri öğrenciler tarafından takdirle karşılanırken itfaiye ekipleri de yayvanları karşı duyarlılığından öğrencilere teşekkür etti.