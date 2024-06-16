Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözünün anlamı nedir?

Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bilgi ve akıl sahibi olmanın önemini vurgular. Kişi ne kadar bilgili ve tecrübeli olursa olsun, başkalarının farklı bakış açıları ve derin bilgi birikimleriyle daha da zenginleşir.

Bir başka deyişle, kendi bilgisiyle sınırlı kalmadan, daha geniş bir perspektif kazanabilmek için çevredeki daha bilgili insanlardan faydalanmalıdır. Herkesin birbirinden öğrenebileceği bir şeyler olduğunu hatırlatarak, işbirliği ve danışma kültürünün önemini vurgulamaktadır.

YÜZ AKLIN VARSA BİR AKILLIYA DANIŞ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yemek yapmayı çok iyi biliyorum deyip kenara çekilme yüz aklın varsa da bir akıllıya danış, bak onlar sana ne pratik şeyler öğretecek bilmediğin..."