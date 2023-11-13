Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber açıklandı. Bakan duyurdu

Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs sonuçları açıklandı. Duyuruyu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."