Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber açıklandı. Bakan duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber açıklandı. Bakan duyurdu

Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs sonuçları açıklandı. Duyuruyu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

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