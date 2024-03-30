Yüz kişi arıyordu. Kayanın dibinde uyurken bulundu

Kaynak: DHA
Yüz kişi arıyordu. Kayanın dibinde uyurken bulundu
Gaziantep'te Dudu Göğebakan'ı bulamayan yakınları jandarmayı alarma geçirdi. 58 yaşındaki kadın, 8 saatlik bir aramanın sonucunda bir kayanın yanında uyurken bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 58 yaşındaki Dudu Göğebakan 8 saat sonra, boş bir arazide kayanın yanında uyurken bulundu.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sularında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya koyuldu. Ancak 5 çocuk annesi kadını yakınları bir türlü bulamadı ve jandarmadan yardım istedi.

dudu2.jpg

Yapılan kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışmalarına koyuldu. Ekipler saat 14.00'ü gösterdiğinde Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıktaki bir arazide uyurken buldu.

dudu1.jpg

Sağlık kontrolü yapılan Dudu Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının ailesi 100 kişilik ekibe teşekkür etti.

İlgili Haberler
Ayrılmak isteyince öldürüldü. Bir kadın cinayeti daha
Türkiye'ni ne kadar altını var. Dünya altın liginde sıralama belli oldu
Yüzlercesi sahili bastı. Doğa son uyarılarını yapmaya başladı
Star’dan Ömer dizisi için şoke eden karar. Hayranları çok üzülecek
İstanbul'da herkesin gözü önünde insan kaçakçılığı
Yasaklı cins köpekler ağıla daldı. 57 oğlak telef oldu
Son Haberler
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti Gündem
Akşener'den Sultanbeyli'de esnaf ziyareti
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız' Gündem
Ekrem İmamoğlu. 'Ekonomik afetten kurtulmak için 31 Mart'ta rekor bir fark atacaksınız'
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı Gündem
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı Gündem
70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı Gündem
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı
Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın Gündem
Torunu yaşındaki muhabire mikron uzattı diye neler söyledi. Şu davranışa bakın