Yüz kişi arıyordu. Kayanın dibinde uyurken bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 58 yaşındaki Dudu Göğebakan 8 saat sonra, boş bir arazide kayanın yanında uyurken bulundu.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sularında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya koyuldu. Ancak 5 çocuk annesi kadını yakınları bir türlü bulamadı ve jandarmadan yardım istedi.

Yapılan kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışmalarına koyuldu. Ekipler saat 14.00'ü gösterdiğinde Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıktaki bir arazide uyurken buldu.

Sağlık kontrolü yapılan Dudu Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının ailesi 100 kişilik ekibe teşekkür etti.