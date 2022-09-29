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Yüz nakli yapılan Recep Sert'in uyuşturucu davasında yeni gelişme

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 9 yıl önce yüz nakli yapılan Recep Sert (35), ilk duruşmada tahliye edildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 21:05
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Yüz nakli yapılan Recep Sert'in uyuşturucu davasında yeni gelişme

Yüz nakli yapılan Recep Sert'in uyuşturucu davasında yeni gelişme
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 9 yıl önce yüz nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu 10 kişi geçen mart ayında gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Sert, olayla alakası olmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.B. serbest bırakılırken, Recep Sert'in de aralarında bulunduğu E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıktılar

Sanıkların ilk davası bugün Burhaniye adliyesinde görüldü. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Recep Sert ile birlikte 6 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilirken, Ş.T., E Y. ve Ü.K.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2013'te yüz ve çene nakli yapılmıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti.

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