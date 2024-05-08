Kaçak göçmenleri tespitini yapacak Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapacak olan Mobil Göç Noktası Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başladı.

Mobil Göç Noktası'nda kaçak gözmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri anında sorgulanacak.

Üzerlerinde kimlik bulunmayanlar ise araç içinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak, kaçak mı değil mi tespit edilecek.

Bu kontrollerle Türkiye'de kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler ise Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine, götürülüp, sınır dışı işlemleri başlatılacak.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

Mobil Göç Noktası aracı Vali Yunus Sezer tarafından ziyaret edildi. Sezer, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışma sistemiyle ilgili bilgi aldı.