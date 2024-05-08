Fabrikasında ölen iş adamının pres makinasına sıkıştığı anlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında önceki gün saat 22.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrika sahibi Necmi Şahin, yeni alınan pres makinesinin kurulumu için makinenin içine girdi. Şahin'in girdiği makine aniden çalışınca fabrika sahibi içeride sıkıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemi sonrası Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edilirken, Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

FABRİKAYI 17 YIL ÖNCE KURDU

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in Sude Havacılık şirketini 2007 yılında Kocaeli'de kurduğu; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı. Görüntülerde, Necmi Şahin'in çalışanıyla birlikte makineyi kontrol ettiği ve içine girdiği görülürken, makinenin aniden kendi kendine çalıştığı görülüyor.

Dışarıda bulunan işçi panik haliyle sistemi durdurup elektrikleri keserken, Şahin makinenin içinde sıkışıyor.