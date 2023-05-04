'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin Sürreyya'sı Zerrin Tekindor'a onur ödülü

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Süreyya karakterini oynayan usta oyuncu Zerrin Tekindor, 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde onur ödülü alacak.

'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin Sürreyya'sı Zerrin Tekindor'a onur ödülü

Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin yıldızı Zerrin Tekindor'a onur ödülü verilecek. Dizide Süreyya karakterini canlandıran oyuncuya, 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde onur ödülü takdim edilecek.

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Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizide oyunculuğuyla beğeni kazanan Tekindor, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek törenle onur ödülünün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin Program Direktörü Kerem Akça, "Yükselen Değer Ödülü"nün ise Avusturyalı Yönetmen Norbert Pfaffenbichler'e verileceğini açıkladı.

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