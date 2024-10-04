Yüzde 100 dana eti dedi! Ünlü sucuk markasında at ve eşek eti çıktı

Düzenleme: Mehmet Köpüklü
Yüzde 100 dana eti dedi! Ünlü sucuk markasında at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde üretilen “Balıkçıoğlu Sucukları”nda at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan gıda üreticilerini ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, 2 Ekim Çarşamba günü paylaştığı listede Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde üretilen “Balıkçıoğlu Sucukları” markasında “tek tırnaklı eti” tespit ettiğini duyurdu.

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“YÜZDE 100 DANA ETİ ETİKETİ”

Markanın, “Işıl İşlem Görmüş Dana Sucuk”larının Mayıs ve Haziran tarihli paketlerinde at ve eşek eti bulundu.

sucuk3.jpgİnternetten 500 gramı 270 liraya satılan sucuk için “Balıkçıoğlu Sucukları Hafif Baharatlı Katkısız %100 Dana Kasap Sucuğu” notu düşüldü.

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