Yüzde 25'lik kira zam sınırı bu tarihte kalkıyor. Merkez Bankası resmen duyurdu

Konut kirası zamları için uygulanan yüzde 25’lik kısıtlama, yapılan son düzenleme ile birlikte 2 Temmuz’da sona erecek. Kira zamlarına uygulanan kısıtlamanın devam edip etmeyeceği hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor.

Söz konusu uygulama 2022 yılından bu yana 1’er yıl uzatılarak yürürlüğe girmişti.

Kulislerde tavan zam uygulamasının devam etmeyeceği konuşulurken Merkez Bankası’ndan çarpıcı bir mesaj geldi. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı özetinde yer alan ifadeler kira zammı uygulamasının devam etmeyeceğini ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın yayınladığı toplantı özetinde şu ifadeler yer aldı:

"Yıllık kira enflasyonu yüksek bir seviyede seyrini sürdürürken, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58,3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir. Konut fiyatlarındaki bu durumun, ilerleyen dönemde kira enflasyonunu sınırlayacak bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir."

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak.

Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; mayıs ayında uygulanacak oran yüzde 59.64 olarak gerçekleşti. Yani bu ay yüzde 25 sınırı olmasaydı tavan oran olarak yüzde 59.64 uygulanacaktı.