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Fiyatına gelen zam altını bile solladı. Yüzde 352 arttı

Temel gıda ürünlerinden olan nohuttaki zamı altını bile geride bıraktı, fiyat artışı yüzde 352'yi buldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:19
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Yüzde 352 arttı. Fiyatına gelen zam altını bile solladı

Fiyatına gelen zam altını bile solladı. Yüzde 352 arttı
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Nohut, altını solladı.Son 4 ayda son 4 ayda nohudun fiyatı yüzde 352 artarken gram altındaki artış yüzde 11'de kaldı. İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağını belirtti.

Artan enflasyon başta gıda olmak üzere birçok alanda etkili oldu. Temel gıda ürünlerinden nohutun fiyatı son 4 ayda yüzde 352 arttı. Bu artış gram altını bile geçti.

NOHUT, ALTINI SOLLADI

Nohuttaki yükseliş gram altını bile gölgede bıraktı. Son 4 ayda nohut fiyatları yüzde 352,1 arttı. Gram altının ise yüzde 11 arttı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, verilere göre, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağı değerlendirmesinde bulundu.

 

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1950
21.12.2022 16:48
Yemeyin, akp den önce bunlar yoktu! Aslına bakarsanız 60 yıl öncesinde küçük yerlerde yoktu, çünkü ulaşım zordu, akp den önceki hükümetler yol yapınca, el oğlu vasıta yapınca dağıtım oldu  
 
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