Fiyatına gelen zam altını bile solladı. Yüzde 352 arttı

Nohut, altını solladı.Son 4 ayda son 4 ayda nohudun fiyatı yüzde 352 artarken gram altındaki artış yüzde 11'de kaldı. İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağını belirtti.

Artan enflasyon başta gıda olmak üzere birçok alanda etkili oldu. Temel gıda ürünlerinden nohutun fiyatı son 4 ayda yüzde 352 arttı. Bu artış gram altını bile geçti.

NOHUT, ALTINI SOLLADI

Nohuttaki yükseliş gram altını bile gölgede bıraktı. Son 4 ayda nohut fiyatları yüzde 352,1 arttı. Gram altının ise yüzde 11 arttı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, verilere göre, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağı değerlendirmesinde bulundu.