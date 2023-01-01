﻿Yüzde 36 ile yüzde 64'ü nasıl bulduk?

Bilimsel gerçeklerle yüzleşmek bazılarının işine gelmiyor. Sosyal medya üzerinden çoğu gerçek kimliğini gizleyen "Yobaz mankurtlar" tehdit ve küfürleri ile çukur seviyelerini kanıtlamışlar. Söz konusu yaratıklara "Acıma" hissimi de yitirdim! Nokta!

Yeni yılın ilk yazısında güzel temenniler yerine Türkiye gerçeği ile yüzleşme gayretlerimize devam edelim. İnkâr politikaları, Millî Güvenlik endişeleri ve dillerine "Pelesenk" ettikleri "Beka"nın sadece "Bekçiliği"ne talip olanların iflasına tanık oluyoruz. Canım memleketimin insanı siyaset soytarılığı yapanları fersah fersah aşmış durumda. 20 yıl öncesinde "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun cevabı çoğunlukla "Terör" olmuştu. Sağ politikalar Türkiye'nin bölüneceği tehlikesi ile asıl meseleleri kamufle etmeyi başarmıştı.

Bir kaç gün önce AREA sordu aynı soruyu...

"Ekonomi/Hayat Pahalılığı/Yoksulluk" diyen vatandaşlarımızın oranı yüzde 67.0... "Göçmenler ve Mülteciler Sorunu" diyenler ikinci sırada ancak oranları yüzde 6.5... "İşsizliği" bile sineye çekmiş yurdumun insanı, yüzde 4.2 ile üçüncü sırada. "Eğitim şart" sözünü hatırlayanların oranı da düşmüş. "Eğitim Sistemi/Eğitimsizlik" diyenler yüzde 4.1'e gerilemiş. "Adalet, hukuk sisteminin eksikleri" diyenler yüzde 3.6... "Terör" diyenler 2.7'ye gerilemiş. "Kadına şiddet" bile 0.8'e gerilemiş.

Bingo!..

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna "Başarısız!" diyenlerin oranı yüzde 74.4... Başarılı bulanların oranı sadece yüzde 19.1... Fikir belirtmeyenler tırsmış. Ama oranları 6.5... Haydi yüzleşelim AKP'ye oy verenlerin yüzde 54.7'si başarılı buluyor. 36.7 si başarısız diyor. MHP'ye oy verenlerin yüzde 47.8'i başarısız demiş. CHP ve İYİ Partililerle HDP'liler yüzde 97-98 başarısız bulmuş.

Kendi adıma "Umutlandığım" sorunun cevabını da paylaşmalıyım. "HDP ile ilgili genel kanaatiniz nedir?" Sorusuna; "Terör uzantılı bir partidir, kapatılmalı" diyenlerin oranı yüzde 53.5... "TBMM'de temsil edilen demokratik partidir. Kapatılmamalıdır" diyenlerin oranı yüzde 35.6... "Fikrim yok" diyenler de yüzde 10.9... Bu sonuç HDP'nin Türkiye partisi olma yolunda çabalarının da göstergesi. Fikri olmayanların katılımı ile denge sağlanabilir.

AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca "Kamuoyu araştırmaları"na çok önem verir ve hamlelerini halkın beklentisine göre planlardı. Saraya çıkınca halktan koptuğu gibi araştırmaların sonuçlarından şüphe duyarak; sonuç raporlarını danışmanları ve muhataplarının kafalarına fırlatarak kabul etmemeye başladı.

"Mahkemenin Ekrem İmamoğlu'na verdiği 2 yıl, 7 ay, 15 günlük mahkumiyet cezası sizce adil midir?" sorusunun cevabı Erdoğan ve kurmaylarının uykusunu kaçıracak oranda: "Hayır" diyenler yüzde 65.3... Evetçiler yüzde 19.3. "Fikrim yok" diyenler bir nevi kendisini gizlemiş yüzde 15.5... AKP'ye oy verenlerin yüzde 36.1'i bile adil olmadığını vurgulamış. MHP'ye oy verenlerin yüzde 30'u doğru bulurken yüzde 49.3'ü haksız derken yüzde 20.0'si fikir beyan etmemiş. Sanıldığı gibi MHP seçmeni D. Bahçeli'ye rağmen yüzde 70'i bunun adil olmadığını düşünüyor.

Gelelim Türkiye'nin beklediği Cumhurbaşkanlığı adayları arasındaki seçeneğe... Aşağıda yazacağım bilimsel metotlarla doğrulanmış sonuçlar bazılarının kafasını karıştırabilir. Sonuçta oranları yazdıktan sonra bir gerçekle yüzleşmeyi sağlamaya gayret edeceğim.

"Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusunun cevapları ilginç: "Mansur Yavaş" ile ilgili "Olumlu" cevabı yüzde 50.6 olumsuz diyenler 39.1... Fikir belirtmeyenler 10.5... Meral Akşener için "Olumlu" diyenler 38.8... Olumsuzlar 52.1... Fikri olmayan 9.1... Ekrem İmamoğlu için "Olumlu" diyenler 38.6, "Olumsuz" diyenler 50.3... Fikri olmayan 10.8... Zurnanın zırt dediği yere geldik... Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Olumlu" düşünenlerin oranı 36.5... Olumsuz 55.1... Fikir belirtmeyen 8.4... Bana göre bu fikri olmayanlar da rüzgâra göre "Olumsuz" tarafına yönelip oranı yüzde 65'lere yükseltecektir.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, mütevazı, uzlaşmacı kimliği ve kimilerine göre yarışta aday olup-olmadığına dair net açıklama yapmayışı yüzünden geride başladı. "Kemal Bey'in her şeyden önce hesap uzmanı" olduğunu göz ardı edenler yanılıyor. Adaylığını resmî olarak beyan etmemesine rağmen olumlu görenlerin oranı yüzde 34.6... Fikri olmayanlar ise 9.3...

İmamoğlu'nun "Adayımız elbette Kılıçdaroğlu" açıklamasından sonra denge değişti. Üzerine Mansur Yavaş'ın desteği konduğunda Erdoğan 36.5'de kalıyor. Sahi kim önde?

Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili AKP'nin 3.2'si olumlu, 5.1'i fikir beyan etmiyor. MHP'nin 2.5 olumlu, 7.8'i fikir beyan etmiyor. İYİ Partililer 52.1 olumlu bakıp 7.4'ü fikir beyan etmiyor. HDP'nin 57.2'si olumlu, 9.0 fikrim yok diyor yani 68'i kabulleniyor.

Finale gelince: "Cumhurbaşkanlığı sistemini başarılı buluyor musunuz?" sorusuna "Başarılı" diyenler sadece 29.6... "Başarısız" diyenler 61.0... Fikri olmayanlar da 9.4... Ki bu 9.4'ün olumlu düşünmesi mümkün değil...

Yeni yıl ile beraber Türkiye'mizin gerçeği şu: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" diyenlerin oranı 32.6... "Güçlendirilmiş Parlamenter sistem" diyenler 54.8... Fikri olmayanlar 12.4 ki bunlar da karşı...

Sona gelelim... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlamalara rağmen 37.4... Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyenler 62.5...

"Kesinlikle R.Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 30.8...

"Erdoğan mı?", "Kılıçdaroğlu mu" oranına gelince: Erdoğan tüm zorlamalara rağmen 36'da takılıyor. Kılıçdaroğlu'nun oranı şimdilik 38.6... Fikrim yok ve sandığa gitmem diyenlerin 23'lük oranını da ölçtük-biçtik... En kötü ihtimal 36 ile 64...

Bilmem anlatabildim mi? Not edin bir kenara...