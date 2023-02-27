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Dış Ticaret açığı rekor kırdı

Dış Ticaret açığında rekor serisi devam ediyor. Yılın ilk ayında başlayan Dış Ticaret açığı rekorla devam ediyor. Yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara çıktı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:16
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Yüzde 38,4 arttı. Dış Ticaret açığı rekor kırdı

Dış Ticaret açığı rekor kırdı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar oldu. Ocak ayındaki açıkta bir önceki yıla göre yüzde 38,4'lük artış izlendi.

Ocak'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,7 artarak 33,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Ocak'ta dış ticaret açığı 14,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Dış ticaret hacmi 38 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,4, ithalat yüzde 8,1 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16,7 milyar dolardan, 18,1 milyar dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18,4 milyar dolardan, 19,9 milyar dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 oldu.

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı

Almanya'ya yapılan ihracat 1,8 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1,2 milyar dolar ile ABD, 1 milyar dolar ile Rusya, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya'dan yapılan ithalat 5 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4,3 milyar dolar ile İsviçre, 3,6 milyar dolar ile Çin, 1,8 milyar dolar ile Almanya, 1,2 milyar dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

 

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