Yüzdeki güneş yanığını sona erdirecek doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir?

Yüzde güneş yanığı nasıl geçer? Yüzde güneş yanığı, cildin aşırı güneş ışığına maruz kalmasıyla oluşan, ilgili bölgede akut bir iltihaplanma durumudur.

Açık tenli kişiler ve çocuklar yanık riski altındadırlar ve güneş yanığına daha duyarlıdırlar.

Yüzdeki güneş yanığına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler şunlardır:

-Soğuk kompres

-Çiğ patates

-Yoğur

-Süt

-Aloe vera jel

-Salatalık

-Yeşil çay

-Bal

-Hindistan cevizi yağı

GÜNEŞ YANIĞI NELERDEN KAYNAKLANIR?

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışınlarına maruz kalması sonucunda meydana gelen, ilgili bölgede akut bir yangı durumudur. Açık tenli bireyler ve çocuklar yanık için riskli gruptadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL ANLAŞILIR?

-Bulantı ve kusma

-Baş ağrısı

-Ateş

-Titreme

-Boyun tutulması