Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı ölümden döndü

Kaynak: İHA
Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize atladı, Yunanistan'a yüzerek geçmeyi hedefledi ama Sahil Güvenlik olmasaydı, Ege Denizi'nin çivit mavisi sularında can verecekti. Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-105) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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