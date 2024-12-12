'Yüzey temizleyici içti, öldü' haberlerindeki sır ortaya çıktı!

Son günlerde yapılan yüzey temizleyici içtiği için hayatını kaybeden kişilerin haberleri karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz gün Kağıthane'de bir kişi yine yanında yüzey temizleyici yanında ölü olarak bulundu.

Şahsın yüzey temizleyici içtiği için hayatını kaybettiği iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ ETİKETİ İLE GÖNDERİYORLAR

Kanal D Haber ekipleri sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri satan şahıslara ulaştı. Satıcılar polise yakalanmamak için sahte içkileri yüzey temizleyici etiketiyle kargolara teslim edip müşterilere gönderiyormuş.

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GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Son günlerdeki ölümlerin arkasındaki haberlere yansıdığı gibi, yüzey temizleyici değil, sahte içkiymiş.

MEĞER GİZLEME YÖNTEMİYMİŞ

Herkes ilk bakışta öyle olduğunu düşünüyor ama aslında bu sadece bir gizleme yöntemi. Gerçek ortaya çıktı. Sahte içkiyi beyaz bir bidonda yüzey temizleyici etiketiyle satıyorlar. Aynı cansız bedenin hemen yanı başında bulunan bu bidon gibi.

Son günlerde yüzey temizleyici içip öldü haberleri gelmeye devam ediyor. Kağıthane'deki Mehmet Ergün'ün ölümünde yanında yüzey temizleyici bulunmuştu.

Kanal D ekibi iletişime geçtiği sahte içki satıcılarının benzer bir bidonun görselini gönderdi.

Ekibin görüştüğü kişilerle şöyle bir konuşma geçti:

-Türkiye'nin her yerine kargo var mı?

-⁠81 ile gönderiyoruz abi.

-Kargo nasıl geliyor?

⁠-Bu şekilde geliyor.

Etiket, kamufle amaçlı.

YAKALANMAMAK İÇİN KAPIDA ÖDEME İSTENİYOR

Öte yandan sahte içki satanlar Türkiye'nin 81 ilindeki kişilere hedef alıyor. Dolayısıyla da kargo firmalarını kullanması gerekiyor. O bidonları yüzey temizleyici adı altında kargolara veriyor. Üstelik yakalanmamak için de kapıda ödeme talep ediyorlar.