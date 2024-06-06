Yüzlerce Afgan Türkiye'ye ilerliyor. Ne zaman dur denilecek bu istilaya

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzlerce Afgan Türkiye'ye ilerliyor. Ne zaman dur denilecek bu istilaya

Afganistan uyruklu birçok sığınmacının İran sınırı üzerinden Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. İşte o görüntüler…

Türkiye’ye yasa dışı yollardan ellerin kollarını sallayarak girmeye çalışan sığınmacıların sayısı giderek artıyor.

Başta Suriye, Pakistan ve Afganistan olmak üzere birçok ülkeden, siyasi ve ekonomik krizleri gerekçe göstererek giren sığınmacılar, Türkiye’nin 81 iline dağılıyor.

Sınırlardan nasıl bu kadar kolay geçtikleri merak edilen sığınmacıların, ülkenin demografik yapısını bozacağı riski ise vatandaşları korkutuyor..

"İRAN TO TURKEY"

Son olarak gazeteci Fatih Ergin’in sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük tepki çekti. Ergin, İran sınırı üzerinden Türkiye’ye gelen Afgan akınının videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

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Çok sayıda yabancı uyruklunun Türkiye’ye akın akın girdiği videonun üzerine ise ‘İran to Turkey’ notunun düşüldüğü görüldü.

Ergin, paylaşımında, “İran üzerinden Türkiye'ye ilerleyen yeni Afgan akını! Demografi ile politik değişim arasındaki bağı bilenler şu görüntüdeki dehşeti görür! Ulus devletin, laikliğin nasıl dinamitlendiğini görür! Üstelik, metamfetamin ile geliyorlar!” ifadelerine yer verdi.

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