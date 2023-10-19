Yüzlerce Filistinliden İsrail'in ABD Büyükelçiliği önünde ateşkes çağrısı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, dün İsrail’in ABD Kongresi'nde ateşkes için düzenlenen oturma eyleminin ardından 500’den fazla Filistinli de İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde İsrail ve Hamas’ın ateşkesi sağlaması için eylem yaptı. Filistinli protestocular, Gazze'deki bir hastanede meydana gelen patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi sonucu eylemlere başladıklarını söyledi. Filistinliler, İsrail’in ateşkesi hemen sağlamasını, masum sivillerin ve çocukların ölümüne son verilmesini isteyerek, yaşananlara dünyanın kayıtsız kalmamasını istedi.

Protestoyu düzenleyen gruplardan biri olan Filistin Gençlik Hareketi'nin kurucularından Fouad Salah, "İsrail'in Gazze'yi en kötü biçimde bombalamasına ve 7 günlük gerilime karşı durmak için buradayız" dedi.